Ciccarese (One Health Vision): 'Con ‘In Place’ sviluppate app per riabilitazione'

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – “In Place, insieme A One Health Vision, ha sviluppato una serie di app pronte per la riabilitazione di alcuni disturbi e disabilità. Ad esempio TurboLettura è nata come serious game per la riabilitazione della dislessia. Permette al bambino di essere sempre più motivato nell’approccio e gli consentirà di migliorare sempre più l’accesso diretto visivo alla parola a una lettura globale, come quella utilizzata dal normolettore".

Lo ha detto Vincenzo Ciccarese, direttore delle scuole di specializzazione post-universitarie in psicoterapia di Roma e Lecce e fondatore e amministratore di One Health Vision e cofondatore di istituto Santa Chiara, presidio di riabilitazione operante su tutto il territorio nazionale, a margine della presentazione di In Place, piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neuro sviluppo in età evolutiva.