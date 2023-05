Cicciomessere: Magi, 'Italia perde pezzo della sua storia migliore'

Roma, 26 mag (Adnkronos) - "Salutare Roberto Cicciomessere è una delle cose più difficili da fare. Per l’affetto e la gratitudine che provo per lui e le sue battaglie e perché so che avrebbe detestato la retorica di giorni come questo". Lo scrive su Twitter Ricca...

Roma, 26 mag (Adnkronos) – "Salutare Roberto Cicciomessere è una delle cose più difficili da fare. Per l’affetto e la gratitudine che provo per lui e le sue battaglie e perché so che avrebbe detestato la retorica di giorni come questo". Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa.

"Disobbediente, nonviolento, ispirazione continua per i compagni radicali e non solo. E anche per me stimolo costante a essere rigoroso, intransigente, coraggioso e dissacrante. Oggi l’Italia perde un pezzo della sua storia migliore, quella che ha lottato e vinto per renderci più liberi e il nostro un Paese migliore”, aggiunge Magi.