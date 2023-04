Ciclismo, Abodi: "GP Liberazione evento oltre lo Sport"

Roma, 26 apr. (askanews) – Torna a parlare italiano il Gran Premio della Liberazione, la storica manifestazione ciclistica capitolina che sul tracciato di Caracalla è culminata con lo spettacolo delle corse internazionali Under 23 e Donne Elite. È il bergamasco Alessandro Romele a salire sul gradino più alto del podio nella 76ma edizione della gara maschile, che si è imposto in un’avvincente volata a due davanti al danese Gustav Wang (Restaurant Suri Carl Ras) e all’altro azzurro Alessandro Pinarello (Green Project Bardiani Csf Faizanè).

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha presenziato all’evento ciclistico di Caracalla, premiando il vincitore della gara maschile: “Questa manifestazione rappresenta i valori e i significati di questa giornata che è la giornata della Libertà e della Democrazia – le parole di Abodi – vorrei dare qualcosa di più, l’ho detto al presidente Dagnoni, dalla 77esima edizione vorrei essere più coinvolto in tutti gli eventi, anche collaterali, perché questa non è soltanto una gara. Mi ricordo quando ero più piccolo rappresentava emblematicamente il punto d’incontro tra dilettanti e professionisti, tra il mondo dell’Est e il resto del mondo, quindi ha significati che sono oltre quelli sportivi, anche quasi geopolitici. In un momento come questo, è un punto di incontro che va celebrato, ma va soprattutto sostenuto”.