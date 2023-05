Ciclismo, al via dai trabocchi dell'Abruzzo il 106esimo Giro d'Italia

Roma, 6 mag. (askanews) – Parte da Fossacesia, in provincia di Chieti, il 106esimo Giro d’Italia e come ogni anno, la Polizia Stradale, accompagna i ciclisti per tutti i 3.489 km della competizione che attraverserà 17 regioni e 41 province, con un breve sconfinamento in Svizzera, e terminerà a Roma il prossimo 28 maggio.

“La costa punteggiata di trabocchi che tanto incendiò il cuore di D’Annunzio è la cornice ideale per dare il via alla 106esima edizione del giro ciclistico d’Italia”, ha spiegato una responsabile della polizia di Stato in un video. “Queste palafitte di legno che apparentemente hanno una struttura fragile resistono alla furia del mare e ai danni del tempo. Sono il simbolo della forza che sposa la gentilezza”, aggiunte. “ed è proprio la forza e la gentilezza che è richiesta ai poliziotti della Stradale per scortare tutti i ciclisti”, ha concluso.