Ciclismo: belga Van Wilder vince la Tre Valli Varesine

Varese, 3 ott. – (Adnkronos) – Ilan Van Wilder il vince la Tre Valli Varesine, ultima prova del Trittico Lombardo. Il belga si impone davanti all'ecuadoriano Richard Carapaz e al russo Aleksandr Vlasov. Niente da fare per i big, a partire dagli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic che sono rimasti nel gruppo di testa, chiudendo ai piedi del podio. Per Van Wilder è il secondo successo stagionale dopo il Giro di Germania, conquistato dopo aver vinto la prima tappa. La settimana di gare italiane verso il Giro di Lombardia – in programma sabato – proseguirà giovedì con il Gran Piemonte.