Catania, 15 apr. – (Adnkronos) – Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia. Il siciliano della Bahrain Victorious, che in questa corsa gareggia con la maglie dell'Italia, si impone in solitaria nella quarta e ultima tappa con arrivo in salita sull’Etna davanti al sudafricano Mentijes (Intermarché) e l’ecuadoriano Cepeda (Drone Hopper-Androni) con Vincenzo Nibali (Astana) quarto.