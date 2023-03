Ciclismo: Doris (Mediolanum), 'Felici annunciare 21° anno di collaborazione con il Giro'

Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Per il ventunesimo anno consecutivo Banca Mediolanum è sponsor della Maglia Azzurra del Giro d’Italia. Si tratta di una collaborazione longeva e proficua che siamo lieti di rinnovare per i prossimi tre anni”. Lo ha detto Massimo Doris, Amministratore...

Milano, 8 mar. – (Adnkronos) – Per il ventunesimo anno consecutivo Banca Mediolanum è sponsor della Maglia Azzurra del Giro d’Italia. Si tratta di una collaborazione longeva e proficua che siamo lieti di rinnovare per i prossimi tre anni”. Lo ha detto Massimo Doris, Amministratore delegato di Banca Mediolanum, a margine della conferenza stampa con la quale è stato annunciato il rinnovo della storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia, avviata nel 2003, ed è stata presentata in anteprima la nuova Maglia Azzurra, la maglia del miglior scalatore.

“Fin dal 2003 ci siamo accorti che il Giro d’Italia è una grande occasione per noi – ha continuato l’Amministratore delegato di Banca Mediolanum – poiché è un evento che, attraversando tutto lo Stivale, coinvolge e avvicina le persone e i clienti; proprio come abbiamo sempre fatto anche noi come Banca Mediolanum con i nostri eventi”.

Ad arricchire il ventaglio di eventi ed incontri che orbitano attorno al Giro d’Italia la pedalata del 21 maggio, alla sua seconda edizione, con la quale si ricorderà Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, scomparso nel 2021, come spiega il figlio Massimo: “La pedalata del 21 maggio, alla quale parteciperanno sia i grandi del ciclismo di ieri e di oggi – come Moser, Motta e Bettini – sia i nostri clienti, partirà da via Ennio Doris a Basiglio, dove si trova l’headquarter di Banca Mediolanum, vedrà un primo arrivo intermedio a Cassano d’Adda e si concluderà con il taglio della linea del traguardo della tappa di Bergamo”.

Il ricordo del fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris attraverso una pedalata non è casuale, poiché fu proprio il padre Ennio a trasmettere a Massimo Doris la passione per il ciclismo: “Fin da piccolo mio padre mi portava a pedalare assieme ai suoi amici – ha concluso Massimo Doris – da allora non ho mai smesso né di praticare né di seguire questo sport meraviglioso”.

Intervenendo a margine della presentazione stampa, Lina Tombolato in Doris, moglie di Ennio Doris, ha espresso felicità e soddisfazione per la seconda edizione della pedalata in memoria del marito: “Mio marito era un grande appassionato di ciclismo, per questo motivo sono felice che, per il secondo anno, venga ricordato con una pedalata durante il Giro d’Italia, una manifestazione stupenda che coinvolge e fa gioire tutto il Paese”.