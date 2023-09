Ciclismo: Europei, britannico Tarling vince l'oro nella cronometro

Drenthe, 20 set. - (Adnkronos) - Joshua Tarling vince la medaglia d'oro ai campionati europei nella cronometro individuale. A Drenthe in Olanda il 19enne britannico della Ineos-Grenadiers copre i 29,8 chilometri con il tempo di 31'30" a una media di oltre 56 km/h. Al secondo posto lo ...

Drenthe, 20 set. – (Adnkronos) – Joshua Tarling vince la medaglia d'oro ai campionati europei nella cronometro individuale. A Drenthe in Olanda il 19enne britannico della Ineos-Grenadiers copre i 29,8 chilometri con il tempo di 31'30" a una media di oltre 56 km/h. Al secondo posto lo svizzero Stefan Bissegger, staccato di 43”, che ha preceduto per appena 22 centesimi il belga Wout Van Aert, bronzo. Quinto posto per l'azzurro Mattia Cattaneo a 1’13”, 20° Matteo Sobrero a 2’14”.