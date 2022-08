Ciclismo: Europei, Ganna in gara al posto di Sobrero nella cronometro di mercoledì

Monaco, 15 ago. – (Adnkronos) – Il campione mondiale in carica Filippo Ganna sarà al via nella cronometro individuale dei campionati europei di Monaco di Baviera, in programma il 17 agosto, al posto di Matteo Sobrero. Lo annuncia la Federciclismo (Fci) in una nota.

"Il CT delle crono Marco Velo, valutate le condizioni fisiche generali degli atleti interessati e in accordo con gli stessi, sentito il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha deciso di schierare Filippo Ganna in sostituzione di Matteo Sobrero in occasione degli Europei a cronometro di Mercoledì 17 agosto. Pertanto i due cronomen in gara saranno Filippo Ganna e Mattia Cattaneo".