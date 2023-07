Ciclismo: Europei giovanili pista, ieri record mondiale del quartetto dell'inseguimento

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Europei giovanili di pista, ieri "grande prestazione del quartetto juniores maschile, che chiude le qualifiche dell'Inseguimento Individuale con miglior tempo e nuovo record del mondo: 3:58.466". Lo fa sapere la Federciclismo con una nota. Oggi il primo round per Matteo Fiorin, Renato Favero, Luca Giaimi e Juan David Sierra.

Una bella soddisfazione per il ct Dino Salvoldi, alla guida della categoria juniores sia su strada che su pista: "A prescindere dai risultati, la consapevolezza di poter correre ed essere competitivi in ogni gara ce l'avevamo. E per questo devo ringraziare i ragazzi che, assieme alle loro squadre, si sono dimostrate disponibili a lavorare intensamente tutto l'anno. Ogni risultato che è arrivato e che arriverà è merito loro".