Ciclismo: Europei, olandese Bredewold vince la prova in linea femminile e Persico quinta

Ciclismo: Europei, olandese Bredewold vince la prova in linea femminile e Per...

Ciclismo: Europei, olandese Bredewold vince la prova in linea femminile e Per...

Drenthe, 23 set. - (Adnkronos) - Mischa Bredewold vince la medaglia d'oro nella prova in linea femminile ai campionati europei di ciclismo su strada. L'olandese si impone davanti alla connazionale Lorena Wiebes e alla belga Lotte Kopecky. In casa Italia 5° posto di Silvia Persico che a...

Drenthe, 23 set. – (Adnkronos) – Mischa Bredewold vince la medaglia d'oro nella prova in linea femminile ai campionati europei di ciclismo su strada. L'olandese si impone davanti alla connazionale Lorena Wiebes e alla belga Lotte Kopecky. In casa Italia 5° posto di Silvia Persico che arriva a 7″ dalla vincitrice e viene battuta allo sprint per il quarto posto dalla britannica Pfeiffer Georgi. Mentre tanta sfortuna per Elisa Balsamo che era nel gruppo davanti a 12 km dal traguardo, quando è finita a terra.