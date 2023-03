Ciclismo: Giro della Catalogna, Ciccone vince la 2/a tappa e Roglic sempre leader

Barcellona, 21 mar. -(Adnkronos) - Giulio Ciccone vince la seconda tappa del Giro di Catalogna, con partenza da Mataró e arrivo in salita a Vallter dopo 165 km. L'abruzzese della Trek-Segafredo batte in volata lo sloveno Primoz Roglic e il campione del mondo, il belga Remco Evenepoel in ...

Barcellona, 21 mar. -(Adnkronos) – Giulio Ciccone vince la seconda tappa del Giro di Catalogna, con partenza da Mataró e arrivo in salita a Vallter dopo 165 km. L'abruzzese della Trek-Segafredo batte in volata lo sloveno Primoz Roglic e il campione del mondo, il belga Remco Evenepoel in una volata a tre. Roglic mantiene la vetta della classifica generale con 6'' di vantaggio proprio su Evenepoel e sull'azzurro. Per l'abruzzese è la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a febbraio alla Volta a la Comunitat Valenciana.