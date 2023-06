Ciclismo: Giro di Svizzera, Evenepoel vince la 7/a tappa e dedica il successo a Mader

Weinfelden, 17 giu. -(Adnkronos) – Il belga Remco Evenepoel vince la settima tappa del Giro di Svizzera e dedica il suo successo a Gino Mader, il ciclista elvetico morto ieri dopo che il girono prima era caduto e finito in un burrone nel corso del finale della quinta frazione della corsa. Il campione del mondo si impone in solitaria e poco prima di tagliare il traguardo a Weinfelden alza il dito al cielo ricordando il collega scomparso. Wout Van Aert regola il gruppo inseguitore giunto a 44" da Evenepoel precedendo Bryan Coquard. Prima della tappa odierna alcuni team tra cui la Bahrain-Victorious, la squadra in cui militava Mader, oltre alla Tudor e alla Intermarché-Circus-Wanty, hanno deciso di abbandonare la corsa svizzera in segno di lutto.