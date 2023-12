Ciclismo: Giro d'Italia 2024, Pogacar al via da Venaria Reale

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Ci sarà anche Tadej Pogacar al via del Giro d'Italia 2024. Il ciclista sloveno dell'Uae Team Emirates, due volte vincitore del Tour de France (nel 2020 e nel 2021) sarà alla prima partecipazione alla corsa a tappe tricolore, al via il prossimo 4 ma...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Ci sarà anche Tadej Pogacar al via del Giro d'Italia 2024. Il ciclista sloveno dell'Uae Team Emirates, due volte vincitore del Tour de France (nel 2020 e nel 2021) sarà alla prima partecipazione alla corsa a tappe tricolore, al via il prossimo 4 maggio da Venaria Reale, a Torino, da dove scatterà l'edizione numero 104. Lo hanno comunicato gli organizzatori della corsa rosa. Sul profilo ufficiale del Giro d'Italia è stato pubblicato un breve video in cui lo sloveno arriva all'aeroporto di Linate e viene preso in consegna da un'autista del servizio "transportation" del Giro d'Italia con direzione Venaria Reale, sede della partenza della "corsa rosa" del 2024. Il video si chiude con il campione che dice un eloquente: "andiamo".