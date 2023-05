Ciclismo: Giro d'Italia, a Bais la 7a tappa sul Gran Sasso**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' Davide Bais ad aggiudicarsi la settima tappa del Giro d'Italia, la Capua-Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), per una lunghezza di 218 km con il primo arrivo in salita. Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre, sul ceco K...