Ciclismo: Giro d'Italia donne, la 32/a edizione al via il 2 luglio

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – Il 2 luglio 2021 alle ore 14.00 prende il via da Fossano la 32a edizione del Giro d’Italia Donne, la più prestigiosa competizione nel panorama del ciclismo femminile che fino a domenica 11 luglio porterà in pista per 10 tappe 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui le 9 squadre dell’UCI Women's World Team, in un percorso dal grande valore tecnico, storico e naturalistico di oltre 1.000 km attraverso 4 Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Organizzato per la prima volta da PMG Sport/Starlight, società leader in ambito sportivo nella produzione, distribuzione e promozione di contenuti originali in live streaming, il Giro d’Italia Donne si presenta quest’anno rinnovato nel nome, per riportare al centro il valore della donna nello sport, e negli standard organizzativi, adeguati alla massima serie del ciclismo sia in termini di servizi che di logistica, il tutto per offrire un grande spettacolo sportivo a chi potrà seguirlo dal vivo e ai milioni di spettatori che seguiranno la gara in 150 Paesi nel mondo.

Quest’anno inoltre per la prima volta nella storia della competizione saranno trasmettessi live intorno alle ore 15 gli ultimi chilometri di ogni tappa e l’arrivo sulle piattaforme streaming e i canali social di PMG Sport.

“Il nostro obiettivo da organizzatori, condiviso con FCI e UCI, è dare il massimo risalto a questo grande evento sportivo con tutti i mezzi a nostra disposizione – dichiara Roberto Ruini, fondatore di PMG Sport e Direttore Generale del Giro d’Italia Donne.

“Lo meritano il valore e la bellezza di questa gara, un patrimonio indiscusso che merita la giusta attenzione e una cura particolare, così come lo merita il suo pubblico. Noi con PMG sport seguiamo e promuoviamo la gara dal 2017 producendo e distribuendo in tutto il mondo il suo racconto per immagini. Una lunga vicinanza e una solida competenza che ci ha portato ad accogliere quest’anno la sfida di assumerne anche l’organizzazione. Un progetto di 3 anni -continua Ruini- che ha preso il via ufficiale solo a febbraio e che con passione e impegno stiamo costruendo giorno dopo giorno affiancati per la parte tecnica da Giuseppe Rivolta, storico patron del Giro, oggi nostro Direttore Generale di corsa”.