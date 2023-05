Ciclismo: Giro d'Italia, dopo Evenepoel altri 4 corridori della Quick-Step si ritirano per Covid

Camaiore, 17 mag. -(Adnkronos) – La Soudal-Quick Step continua a perdere corridori al Giro d'Italia causa Covid. Prima del via dell’undicesima tappa, la più lunga di questa edizione (219 km da Camaiore a Tortona), lasciano la corsa rosa Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny e Louis Vervaeke. Questi ritiri seguono quello del capitano Remco Evenepoel, che aveva lasciato il Giro in seguito alla positività al Covid registrata domenica sera al termine della cronometro di Cesena, che aveva vinto riconquistando la maglia rosa. Alla squadra belga restano 3 corridori in questo momento, degli 8 presenti al via dall’Abruzzo di sabato 6 maggio: Davide Ballerini, Pieter Serry e Ilan Van Wilder.