Ciclismo: Giro d'Italia, Evenepoel vince la 9/a tappa a cronometro e torna in maglia rosa

Cesena, 14 mag. – (Adnkronos) – Colpo doppio per Remco Evenepoel al Giro d'Italia. Il belga della Soudal Quick Step vince la nona tappa, una cronometro di 35 km con partenza da Savignano al Rubicone e arrivo a Cesena, e torna in maglia rosa. Distacchi risicati con i britannici della Ineos Geraint Thomas e Teo Geoghegan Hart, staccati rispettivamente di uno e due secondi. In classifica generale Evenepoel guida con 45" su Thomas e 47" sullo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic. Domani la prima giornata di riposo.