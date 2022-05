Ciclismo: Giro d'Italia, Girmay si ritira

Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – Biniam Girmay non sarà al via oggi nell'11esima tappa del Giro d’Italia, 203 km da Sant’Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia. Il 22enne eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert aveva ottenuto martedì la prima vittoria di sempre di un africano nero in un grande giro, battendo in volata a Jesi Mathieu Van der Poel.

Durante la cerimonia di premiazione, il tappo dello spumante lo aveva colpito all’occhio sinistro costringendolo ad andare all’ospedale di Jesi per curare il trauma e per gli accertamenti, prima di raggiungere l’hotel della squadra a Riccione in serata. L’occhio non sembra avere subito danni importanti ma la squadra ha preferito la via della cautela e già oggi verranno effettuati altri accertamenti.