Ciclismo: Giro d'Italia, presentate in Campidoglio le 4 maglie

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Quattro maglie, quattro colori, tanta passione. Sono stati questi gli ingredienti della presentazione delle Maglie che contraddistinguono i leader delle classifiche – Generale, Rosa; Miglior Scalatore, Azzurra; Miglior Giovane, Bianca e quella a Punti, Ciclamino – al Giro d'Italia. Alla presentazione in Campidoglio sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l'Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni.

"E' un grande onore ospitare in Campidoglio, la casa di tutti i romani, la presentazione delle Maglie del Giro, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori -ha detto Gualtieri-. Abbiamo creduto fin dal primo momento nel progetto di portare il Grande Arrivo nella Capitale e stiamo lavorando ad arricchire questo grande evento sportivo coinvolgendo tutto il tessuto cittadino. Ospitare la tappa finale a Roma è un obiettivo che vogliamo perseguire anche per i prossimi anni con una sinergia virtuosa in cui la Capitale d'Italia e il Giro possano reciprocamente valorizzarsi in un binomio sempre più stretto".