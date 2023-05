Ciclismo: Giro,duello Evenopoel-Roglic per la vittoria finale, Ganna vede la prima maglia rosa

Fossacesia Marina, 6 mag. - (Adnkronos) - Tutto pronto per il Giro d’Italia 2023 che prenderà il via sabato con la crono Fossacesia Marina-Ortona per concludersi poi dopo 21 tappe a Roma. Occhi puntati sul giovane fenomeno belga, Remco Evenopoel, campione del mondo su strada nel 2023, a...

Fossacesia Marina, 6 mag. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il Giro d’Italia 2023 che prenderà il via sabato con la crono Fossacesia Marina-Ortona per concludersi poi dopo 21 tappe a Roma. Occhi puntati sul giovane fenomeno belga, Remco Evenopoel, campione del mondo su strada nel 2023, a caccia del primo trionfo nella corsa a tappe italiana, dopo aver vinto la Vuelta 2022, offerto a 1,85 su Better e Goldbet, contro il 3 del primo rivale, Primoz Roglic, terzo nell’edizione 2019. Chiude il podio dei favoriti Joao Almeida, proposto a 13, sale a 16 la prima volta di Geraint Thomas e Aleksandr Vlaskov mentre il bis di Tao Geoghegan Hart, campione 2020, è fissato a quota 21.

Primo degli italiani in lavagna, lontano dai favoriti, l’esperto siciliano Damiano Caruso, secondo due anni fa, visto a 51 volte la posta. Tutt’altra prospettiva invece in casa azzurra per quanto riguarda la crono individuale che assegnerà la prima maglia rosa del 2023. Le speranze dei tifosi italiani sono rivolte su Filippo Ganna, due volte maglia iridata nella specialità contro il tempo, e in pole per la vittoria a Ortona, a 2 sul solito Remco Evenepoel dato a quota 2,75.