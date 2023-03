Il mondo del ciclismo è in lutto. Il costruttore Ugo De Rosa è morto all’età di 89 anni, nella sua casa di Cusano Milanino, a causa di un arresto cardiaco.

Il mondo del ciclismo e dello sport sono in lutto per la morte del costruttore Ugo De Rosa. Era una figura di spicco nell’industria italiana, ma non solo nell’ambito delle biciclette. Ugo De Rosa è scomparso all’età di 89 anni, nella sua casa di Cusano Milanino, a causa di un arresto cardiaco. L’uomo aveva da poco lasciato l’ospedale dove era rimasto per un lungo periodo. La sua azienda, attualmente guidata dal figlio Cristiano, nel mese di aprile compirà ben 70 anni.

L’omaggio di Federciclismo

“Se n’è andato Ugo De Rosa, l’uomo che ha contribuito, assieme a Nani Pinarello ed Ernesto Colnago a costruire il mito della ‘specialissima’ italiana, amata e apprezzata in tutto il mondo. È stato uno degli esponenti maggiori della scuola dei telaisti italiani, scuola che ancora oggi (anche grazie al suo esempio) continua a regalare biciclette artigianali di pregevole fattura e punto di riferimento per gli appassionati di tutte le latitudini” ha scritto la Federciclismo, come omaggio a Ugo De Rosa.