Ciclismo: incidente in auto per Van Hooydonck, è in condizioni critiche all'ospedale

Anversa, 12 set. – (Adnkronos) – Il ciclista della Jumbo-Visma Nathan Van Hooydonck è in ospedale in gravi condizioni dopo esser rimasto coinvolto, mentre era al volante, in un incidente stradale oggi nei pressi di Kalmthout in Belgio. Secondo quanto riporta il quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws' il corridore 27enne sarebbe stato colpito da un malore. Van Hooydonck è stato rianimato sul posto prima di esser portato in ospedale, cosciente ma in condizioni critiche.