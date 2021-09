(Adnkronos) – Prova in progressione per Ganna, in ritardo da Van Aert di 7" al primo intermedio e di 1" al secondo, negli ultimi dieci chilometri mette il turbo e trionfa con quasi 6" sul 27enne corridore belga. Per il corridore della Ineos è il bis iridato dopo il successo di un anno fa sulle strade di casa a Imola.

Per Ganna sono sei i titoli mondiali in totale perché i due a cronometro si aggiungono ai 4 in pista nell'inseguimento individuale.