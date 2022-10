Ciclismo: Mondiali pista, quarto posto per Scartezzini e Consonni nella madison

Saint-Quentin-en-Yvelines, 16 ott. – (Adnkronos) – Arriva un quarto posto per la Nazionale italiana di ciclismo su pista ai Mondiali di Saint-Quentin-en-Yvelines nella madison al maschile. Un piazzamento che lascia l’amaro in bocca a Michele Scartezzini e Simone Consonni che perdono la medaglia nella volata finale per soli due punti.

Vincono i francesi Donovan Grondin e Benjamin Thomas a quota 65, dominando in lungo e in largo e facendo esaltare il pubblico di casa. Seconda posizione per i britannici Oliver Wood ed Ethan Hayter, terzi i belgi Fabio van den Bossche e Lindsay De Vylder.