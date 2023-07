Jacopo Venzo è morto mentre faceva quello che più amava: padelare in sella alla sua bicicletta da corsa. Il 17enne è stato protagonista di un terribile incidente avvenuto durante il Junioren Rundfahrt in Alta Austria.

Austria, morto il ciclista italiano Jacopo Venzo: aveva 17 anni

Il ciclista vicentino Jacopo Venzo è morto dopo una rovinosa caduta avvenuta durante una gara che stava svolgendo in Alta Austria e valida per il Junioren Rundfahrt. Il tragico evento è capitato nel pomeriggio di venerdì mentre Jacopo pedalava in discesa sulla montagna Mistelbacher Berg. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasferito in ospedale a Linz, raggiunto in poche ore dai suoi parenti. Il ragazzo ha combattuto per diverse ore tra la vita e la morte, ma durante la notte ha esalato l’ultimo respiro sul letto che gli era stato riservato in clinica. Jacopo è morto a 17 anni. La gara a tappe è stata immediatamente annullata.

L’ultimo saluto della squadra