Ciclismo: presentata la 107/a edizione del Giro d'Italia, partenza da Venaria e arrivo a Roma

Trento, 13 ott. – (Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2024, la 107/a edizione della corsa rosa, è stato presentato durante il Festival dello Sport di Trento. La prima frazione del 4 maggio prenderà il via da Venaria Reale e arriverà a Torino dopo 136 km, con il Colle della Maddalena da scalare a 20 chilometri dal traguardo. Il passaggio più suggestivo sarà sul colle di Superga per ricordare la tragedia del Grande Torino. La prima prova a cronometro sarà alla settima tappa, la Foligno-Perugia di 37 km. La seconda cronometro, invece, sarà da Castiglione delle Stiviere a Desenzano per un totale di 31 chilometri. Terza settimana tutta dedicata alle salite, nella penultima tappa ci sarà la Alpago-Bassano del Grappa, con il Monte Grappa percorso due volte. Chiusura domenica 26 maggio nella Capitale con una frazione da 126 km.

In totale saranno sette le tappe sulla carta destinate ai velocisti (Fossano, Andora, Lucca, Francavilla, Cento, Padova e Roma), quattro quelle per gli attaccanti (Torino, Rapolano, Napoli e Fano), due le crono (Perugia e Desenzano), sei gli arrivi in salita (Oropa, Prati di Tivo, Cusano Mutri, Livigno, Santa Caterina Valgardena e Passo Brocon) a cui vanno aggiunte le tappe di Sappada (il Gpm è a 7 km dal traguardo) e di Bassano del Grappa con arrivo praticamente in discesa ma dopo tanta salita.

Percorso meno duro dello scorso anno perché i metri complessivi di dislivello sono 42.900 contro i 51.400 della scorsa edizione. Anche il chilometraggio è contenuto: la media è di 157,9 chilometri, solo quattro volte si superano i 200 chilometri e la tappa più lunga arriva a 220 km.