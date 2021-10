Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Dopo 16 stagioni nel ciclismo professionistico Fabio Sabatini ha annunciato il ritiro. Il 36enne toscano appenderà la bicicletta al chiodo la prossima settimana. In carriera non ha mai vinto una gara tra i professionisti, ma è stato gregario di diversi grandi velocisti come Alessandro Petacchi, Peter Sagan ed Elia Viviani.