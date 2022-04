Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Miguel Angel Lopez vince la quarta tappa del Tour of the Alps, 142 km con partenza da Villabassa e arrivo a Kals am Grossglockner in Austria. Il colombiano dell'Astana precede il francese Thibaut Pinot (Groupama-Fdj).

Lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) mantiene la vetta della classifica generale con 2" sul francese Romain Bardet (Dsm). Domani quinta e ultima frazione, 114 km con partenza e arrivo a Lienz.