Ciclismo: Tour of the Alps, trionfo di Geoghegan Hart, a Carr l'ultima tappa

Brunico, 21 apr. - (Adnkronos) - Simon Carr vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, 144,5 km con partenza da Cavalese e arrivo a Brunico. Il 24enne britannico della Ef si impone in solitaria con 53” sul compagno di squadra, il tedesco Georg Steinhauser e sull'italiano Matteo ...