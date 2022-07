Ciclismo: Tour, Van Aert vince la 4/a tappa e consolida la maglia gialla

Calais, 5 lug. – (Adnkronos) – Archiviata la trasferta in Danimarca, il Tour de France fa rientro in patria per la quarta tappa, Dunkerque-Calais di 172 km. La maglia gialla Wout van Aert vince in solitaria davanti a Jasper Philipsen che ha la meglio in volata su Christophe Laporte per il secondo posto, con 8" di ritardo.

Mercoledì giornata 'infernale' con gli 11 settori in pavé della Lilla-Arenberg Port du Hainaut, di 153 km, una 'mini' Parigi-Roubaix, con alcuni passaggi presi in prestito dalla Regine delle Classiche: Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres e nel finale il Wallers.