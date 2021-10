Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Wout Van Aert non sarà al via sabato prossimo del Giro di Lombardia, ultima classica monumento della stagione 2021. Il 27enne ciclista belga della Jumbo-Visma, argento nella prova in linea ai Giochi di Tokyo, ha deciso di chiudere in anticipo l'annata agonistica.

Lo ha annunciato lui stesso al giornale belga 'Dernière Heure'. "La stagione è stata molto impegnativa. Ho bisogno di un lungo periodo di riposo, non vedo l’ora. Spero di fermarmi per almeno tre settimane”.