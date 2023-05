Ciclista travolto da un autobus: grave un 16enne a Legnano (MI)

Nel Milanese un sedicenne è grave dopo essere stato travolto da un autobus in sella alla sua bici: l'impatto mentre attraversava la strada per raggiungere la pista ciclabile

Incidente stradale coinvolge l’ennesimo ciclista. È successo intorno alle 13:30 di oggi, martedì 16 maggio 2023, al confine tra Rescaldina e Legnano, nel Milanese. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un autobus e ora versa in gravi condizioni.

Lo scontro sulla tratta Legnano – Cerro Maggiore

Stando a quanto riportato da MilanoToday, il giovane ciclista è stato investito dal mezzo pubblico mentre si dirigeva verso la pista ciclabile per proseguire in sicurezza il percorso in sella alla sua bici. Entrambi procedevano nella stessa direzione e l’impatto è avvenuto lungo la tratta Legnano – Cerro Maggiore. Non sono noti al momento altri dettagli sullo scontro, non è pertanto possibile stabilire il carico della colpa per i soggetti coinvolti.

In ospedale in codice rosso

Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, lo scontro è stato estremamente violento, al punto la gravità delle condizioni del ragazzo è stata evidente sin da subito. Scattato l’allarme, si sono precipitate sul posto in codice rosso un’ambulanza e un’automedica del 118. Il 16enne è stato dapprima stabilizzato, per poi essere trasportato con massima urgenza al pronto soccorso di Monza. Le sue condizioni sono critiche. Chiusa al traffico parte di via Legnano, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.