Ciclista travolto da un suv in Sardegna, trovato e denunciato il colpevole

Caso risolto in Sardegna e dopo che un ciclista era stato travolto da un suv a poco più di due settimane è stato trovato e denunciato il colpevole. Da quanto si apprende in queste ore in cui la notizia viene rilanciata dai media isolani un 63enne del Cagliaritano è stato rintracciato dai carabinieri per un incidente avvenuto a marzo. E fu un incidente che vide di fatto un pirata della strada non attendere ai suoi doveri di legge dopo aver causato un sinistro che aveva portato al pregiudizio della saluta di un 50enne ciclista.

Ciclista travolto, denunciato il colpevole

L’indagato attuale infatti aveva investito un ciclista ed era scappato senza fermarsi per aiutarlo. A quel punto erano scattate, ovviamente dopo i soccorsi per la vittima, le indagini dei carabinieri del comando stazione di Siliqua. Da quanto si apprende i militari della territoriale sono riusciti a risalire prima al modello del veicolo e poi al suo proprietario.

L’indagine ed i riscontri dei carabinieri

A quel punto e dopo tutti i riscontri è è scattata la denuncia per un sessantatreenne del paese. L’uomo risulta essere proprietario di un Suv, esattamente il suv investitore. Adesso il 63enne risulta formalmente indagato per omissione di soccorso e lesioni gravi stradali. Il ciclista, un cinquantenne, era caduto rovinosamente a terra rimanendo ferito.