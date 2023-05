CicloAppennina, in Abruzzo la pedalata per piantare alberi

Roma, 4 mag. (askanews) – Più si pedalerà e più alberi verranno piantati. È questa la novità della CicloAppennina, la green fondo Misura, la pedalata che lega simbolicamente i chilometri percorsi dai partecipanti alla produzione di alberi per riforestare l’Italia. Il prossimo appuntamento, promosso da Misura con Legambiente, ViviAppennino e Appennino Bike Tour, sarà il 18 giugno con partenza e arrivo da L’Aquila.

La CicloAppennina avrà un percorso ad anello di 40 e 70 km, e si snoderà su stradine che portano nei paesi più belli dell’Abruzzo. Alla partenza ogni partecipante avrà in dotazione delle “foglie” di cartone che dovrà depositare in contenitori lungo il percorso. Più chilometri verranno percorsi maggiore sarà il totale di foglie, e quindi di alberi, che Misura si impegna a seminare.

Cristina Lupattelli, direttore marketing di Colussi-Misura: “Noi implementeremo un bosco del seme, quindi un concetto di piantumazione che è moderno, innovativo e resiliente anche ai cambiamenti climatici, in quanto verranno sviluppate delle specie autoctone per il rimpolpamento, sostanzialmente, dei boschi”.

“Si svolgerà poi nelle aree interne, per cui nel Parco nazionale di Abruzzo e della Maiella, per far capire quanto il cicloturismo possa anche portare poi un’economia, un’occupazione e soprattutto anche un modello anche di sviluppo sostenibile e compatibile con queste areee. Per cui una gara assolutamente sportiva ma ci sono dentro anche contenuti di tipo ambientale, di sostenibilità, di sviluppo economico” aggiunge Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.