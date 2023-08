Ciclone Circe arriva e lascia il segno, sabato bollino verde su tutta Italia tranne Campobasso

Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Complice il ciclone Circe, il primo sabato d'agosto sarà all'insegna di temperature poco estive in tutta Italia. Il giorno 5 quasi l'intera Penisola avrà bollino verde (livello di allerta zero), tranne Campobasso che sarà '...

Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) – Complice il ciclone Circe, il primo sabato d'agosto sarà all'insegna di temperature poco estive in tutta Italia. Il giorno 5 quasi l'intera Penisola avrà bollino verde (livello di allerta zero), tranne Campobasso che sarà 'gialla' (allerta 1). Il dato spicca nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 capoluoghi.

A causa di Circe, che per le prossime ore fa prevedere sulla Penisola temporali anche violenti, la situazione è quella di un abbassamento generalizzato delle temperature. Nella giornata di oggi solo Campobasso è da bollino rosso (allerta 3, il massimo livello); Ancona, Brescia e Perugia hanno bollino arancione (allerta 2); Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Verona bollino giallo, mentre gli altri capoluoghi sono 'verdi'. Domani a Campobasso rimarrà il bollino rosso, mentre l'unica città in arancione sarà Bari. Per il resto rinfrescherà ovunque, con Ancona, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria bollino giallo, e tutti gli altri capoluoghi in verde.