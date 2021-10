Ciclone Medicane è in Sicilia: cosa succede oggi con l’arrivo della tempesta Apollo

Il ciclone Medicane è in Sicilia, ma per la giornata di oggi, 29 ottobre, è previsto l'arrivo della tempesta Apollo. Cosa accadrà?

Ciclone Medicane è in Sicilia: situazione in evoluzione

La Sicilia ha trascorso una notte di venti e pioggia a causa del ciclone Medicane.

Sono state registrate forti precipitazioni anche a livello temporalesco a Siracusa e Ragusa. Meno colpita Catania, che nei giorni scorsi è stata devastata dal maltempo. In questo momento gli esperti considerano la situazione “in evoluzione”, ma al momento non sono state segnalate particolari criticità e nessun tipo di danno a persone o cose. L’area intorno all’aeroporto di Fontanarossa, dove il livello dell’acqua in alcuni canali sta salendo, è sotto oservazione.

L’aeroporto è aperto e i primi voli sono già partiti. Per il momento l’unico allagamento segnalato è quello della sede stradale di Priolo Gargallo che ha portato alla chiusura della circolazione lungo la strada statale vicino all’uscita di Cava Sorciaro. Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, la polizia stradale e i volontari. In campo anche forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari e associazioni.

Ciclone Medicane è in Sicilia: “Da giorni presidiamo le aree che presentano maggiori rischi”

“Da giorni presidiamo le aree che presentano maggiori rischi di esondazione o zone maggiormente soggette ad allagamenti. La risposta alle emergenze è praticamente immediata e, mercoledì, poco dopo aver ricevuto le foto del crollo di un costone roccioso, il personale della Protezione civile e i vigili del fuoco sono arrivati in appena 10 minuti” ha dichiarato Francesco Italia, sindaco di Siracusa. Grande preoccupazione anche a Ragusa, dove sono previsti venti fino a 100 chilometri orari e piogge dai 100 ai 200 millilitri.

Stessa situazione a Siracusa dove alcune strade sono state chiuse. Si stanno registrando delle infiltrazioni nell’ospedale di Avola e la polizia stradale ha interrotto la circolazione nell’autostrada tra Melilli e Siracusa Nord per allagamenti.

Ciclone Medicane è in Sicilia: arriva la tempesta Apollo

Il ciclone Medicane è fermo da giorni sui mari a sud Italia. Il rischio di piogge alluvionali e violente mareggiate è molto forte. “L’intera Sicilia orientale, le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, sono da oggi in allerta rossa per tutta la giornata di domani.

Aspettiamo l’arrivo di un vortice ciclonico che in questo momento è stazionario a largo delle coste della Sicilia” ha dichiarato l’ing. Salvatore Cocina, capo della Protezione civile in Sicilia, all’Adnkronos. “Alle 9.30 faremo un nuovo punto sulla situazione meteo a livello nazionale ma, ripeto, è tutta la parte orientale della Sicilia ad essere interessata” ha aggiunto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha prolungato un avviso meteo di allerta rossa sulla Sicilia Orientale e arancione sul resto dell’isola e in Calabria.