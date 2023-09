Ciclone nel sud del Brasile provoca 21 morti

Roma, 6 set. (askanews) – Un ciclone che ha colpito il sud del Brasile ha provocato 21 morti. Lo ha riferito Eduardo Leite, governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, definendolo “il peggior bilancio di evento climatico” nella sua regione.

“Centinaia di persone sono state salvate, centinaia di persone sono state soccorse, ma sfortunatamente mi hanno informato che 15 corpi sono stati ritrovati nel comune di Muçum. È un immenso dolore per noi. Il numero dei morti passa da 6 a 21, ovvero il peggior bilancio per un evento climatico nel Rio Grande do Sul”.