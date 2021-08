Cicutto: la Biennale deve essere più contemporanea delle sue arti

Venezia, 30 ago. (askanews) – “Io credo che un’istituzione come questa, che ha 126 anni di vita, che dialoga con il mondo intero, se non è contemporanea anche più delle arti che rappresenta ha fallito la sua mission”. Lo ha detto il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, a margine della cerimonia di premiazione della 17esima Biennale di architettura.

“Penso che la Biennale ha saputo costruire, attraverso i curatori, attraverso il suo team, attraverso i presidenti in tutti questi anni qualcosa che ormai assorbe dalle radici, si pianta nel presente e immagina dei futuri.

Questa è la sua mission, non ci siamo inventati niente oggi. E avendo vissuto, nell’arco dei 126 anni, molte contemporaneità, ogni volta mette in risalto un aspetto peculiare del tempo in cui la si realizza”.