Cicutto: la Biennale difende dialogo e creatività dalla guerra

Venezia, 8 apr. (askanews) – “La Biennale si fa carico del fatto che la forza del messaggio poetico possa essere sempre creata e diffusa, perché questo è il vero problema. Proprio in questi giorni vediamo che l’uso della forza tende proprio a togliere lo strumento, lo elimina e quindi il messaggio scompare a sua volta. Noi dobbiamo fare di tutto perché il dialogo tra persone che si occupano di creatività non si fermi nemmeno di fronte a cose mostruose come la guerra”.

Lo ha detto ad askanews il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, a chi giorni dall’inaugurazione della Biennale Arte e in occasione della presentazione delle Biennali di Danza, Musica e Teatro.