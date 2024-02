Cile devastato dagli incendi, almeno 112 morti

Roma, 5 feb. (askanews) - È salito ad almeno 112 il numero dei morti per gli incendi in Cile, nella regione centrale di Valparaìso. Il bilancio è stato confermato dal ministero degli Interni del Paese. Il viceministro dell'Interno Manuel Monsalve ha dichiarato in una conferenza stampa nella notte...

Roma, 5 feb. (askanews) – È salito ad almeno 112 il numero dei morti per gli incendi in Cile, nella regione centrale di Valparaìso. Il bilancio è stato confermato dal ministero degli Interni del Paese. Il viceministro dell’Interno Manuel Monsalve ha dichiarato in una conferenza stampa nella notte, che sono stati identificati 32 corpi e che ci sono ancora 40 incendi in corso.

Il governo teme che i numeri possano aumentare nella peggiore tragedia del Paese sudamericano dopo il terremoto e lo tsunami del 2010. Solo a Villa Independencia sono morte almeno 19 persone secondo le autorità, e tra le 3.000 e le 6.000 case sono state danneggiate o distrutte. L’odore di cenere e plastica bruciata persiste nell’aria.