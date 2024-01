Cile, Presidente Boric: con l'AI troveremo desaparecidos sotto Pinochet

Santiago del Cile, 16 gen. (askanews) – Il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato che il governo ricorrerà all’intelligenza artificiale (AI) per incrociare le informazioni e individuare più di mille persone scomparse sotto la dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990).

“Anche nel campo dei diritti umani, l’AI giocherà un ruolo importante nel piano nazionale per la ricerca dei nostri detenuti scomparsi, e in questo senso, l’intelligenza artificiale non è diversa da una delle grande sfide che affrontiamo oggi nel mondo, come il rafforzamento della democrazia”.

“L’intelligenza artificiale, come ogni altro strumento creato dagli esseri umani, è intrinsecamente carica di valori, non solo nel suo uso, ma anche nel suo disegno. Questo è il motivo per cui è necessario accompagnare il suo sviluppo con una profonda riflessione etica e anche con norme regolatrici”.

“L’intelligenza artificiale non è solo una materia per esperti, non è un tema di nicchia, ma di ampio interesse per i cittadini. L’intera società dovrebbe avere spazio per partecipare, così lo interpretiamo e lo garantiamo”.