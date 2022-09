Roma, 5 set. (askanews) – Polizia in assetto anti-sommossa ha sparato cannoni ad acqua contro i manifestanti scesi in piazza a Santiago del Cile per festeggiare la vittoria del “no”, votato dal 62% degli elettori, alla nuova costituzione progressista che puntava a rimpiazzare quella del 1980, scritta sotto la dittatura del generale Augusto Pinochet. Le immagini di Afptv.