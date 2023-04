Cilento, 25enne trovato morto in una scarpata dopo una serata con amici

Dolore ed incredulità nel Cilento, dove un 25enne è stato purtroppo trovato morto in una scarpata dopo una serata con amici. Da quanto si apprende grazie ai resoconti dei media locali il giovane stava trascorrendo la Pasqua in loro compagnia quando si è verificata la tragedia. Tutto avrebbe avuto inizio dunque con una serata in compagnia di alcuni amici per festeggiare la Pasqua.

Cilento, trovato morto in una scarpata

E quella serata, come spiega Fanpage, si è “trasformata in tragedia per un giovane di 25 anni”. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note, si sa tuttavia che il suo corpo senza vita è stato trovato in fondo a una scarpata in Cilento, nella provincia di Salerno. Ad effettuare la tragica scoperta nelle ore del mattino di oggi, 10 aprile, i soccorritori, che hanno individuato il corpo in località Caprioli a Pisciotta in fondo a una scarpata. Secondo una prima e sommaria ricostruzione della vicenda, il giovane aveva trascorso la serata di Pasqua in compagnia di alcuni amici in una nota discoteca della zona.

Il bisogno fisiologico e il dramma

Il locale è ubicato proprio a pochi passi dalla scarpata nella quale è stato rinvenuto il cadavere. Pare che ad un certo punto il 25enne si sia allontanato, alla ricerca di un posto “in cui espletare alcuni bisogni fisiologici, cadendo così nella scarpata e trovando la morte”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della territoriale in forza alla stazione di Pisciotta, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la dinamica della tragedia.