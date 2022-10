Cimice asiatica: come tenerla lontana dal giardino e da casa

La cimice asiatica rischia di distruggere le piante e le coltivazioni e per evitare che ciò avvenga, si consiglia di optare per soluzioni naturali.

In questo periodo, ci sono ospiti non particolarmente piacevoli da avere in casa o in giardino poiché possono disturbare con la loro presenza. Si tratta della cimice asiatica, un esemplare che danneggia le coltivazioni e l’orto, ma che è possibile allontanare grazie a dei rimedi efficaci e non dannosi.

Cimice asiatica

Oltre alla più comune cimice di colore verde che è presente nelle nostre case nel periodo autunnale-invernale dove giunge nelle abitazioni per trovare riparo dai primi freddi e dalle temperature rigide, si trova anche la cimice asiatica, una specie che può danneggiare le coltivazioni e le piante del giardino e dell’orto.

Un insetto che si nutre delle piante presenti sul balcone, nel giardino o anche nell’orto. Un esemplare di questo tipo, a differenza della classica e comune cimice verde, è giunto nelle nostre case soltanto da poco. Come si intuisce dal nome, arriva dall’Estremo Oriente, quindi dai paesi quali Giappone, Cina, ecc.

Si distingue da quella verde, perché la cimice asiatica sanno come resistere al freddo, è maggiormente vorace e tende a riprodursi rapidamente. È in grado di deporre fino a 400 uova in pochissimo tempo. Proprio come la verde, anche l’asiatica emette una sostanza non particolarmente gradevole quando sono schiacciate.

Sebbene sia un insetto che riesce a tollerare il freddo, nei mesi più freddi dell’anno, è possibile che possa giungere in casa in modo da trovare un luogo accogliente e caldo dove poter svernare nell’attesa della stagione primaverile quando comincia, pian piano, a uscire dal suo habitat. In inverno, si può nascondere nelle case o anche nei sottotetti.

Cimice asiatica: consigli

Dal momento che la cimice asiatica è una specie molto invasiva (si pensi a quante uova riesce a deporre), è bene cercare di essere tempestivi e proteggere fin da subito il proprio giardino e orto. può colpire qualsiasi tipo di pianta: peperoni, pomodori, ma anche albicocco, melo, pero andando a danneggiare i frutti.

Per proteggere sia le piante da frutto che quelle ornamentali, è possibile optare per delle reti antinsetto che fungono da barriera tra questo insetto e le colture. Per impedire che entri invece in casa, si possono installare delle zanzariere da realizzare anche su misura. In commercio si trovano dei modelli adatti da fissare a ogni finestra e porta.

Sono diverse poi le alternative agli insetticidi per allontanare sia da casa che dal giardino la cimice asiatica. Tra i rimedi adatti vi è il sapone di Marsiglia da usare anche con qualche goccia di olio di Neem che fa in modo di allontanarla da casa, ma anche dal giardino. Basta preparare una soluzione a base di questi due elementi per poi spruzzarla in alcune zone del giardino o dell’abitazione.

Per evitare la presenza di questo esemplare in casa, si può anche chiudere con silicone e stucco alcune fessure in modo che non possano passare. Contrastare questo in setto all’inizio della stagione autunnale impedisce che giunga in casa e aiuta anche a proteggere l’orto e il giardino.

Cimice asiatica: rimedio migliore non tossico

Oltre alle soluzioni fornite che non sempre possono essere risolutive nel modo giusto, vi è un rimedio considerato il migliore in questo campo. Si tratta di Ecopest Home, un repellente che si distingue da altri in commercio perché sicuro ed è una ottima alternativa ai pesticidi e insetticidi che sono dannosi.

Un dispositivo tecnologico che, sfruttando l’interferenza elettromagnetica e gli ultrasuoni, che risultano essere inudibili agli umani, permette di allontanare questo insetto garantendo un ambiente tranquillo e accogliente anche per gli animali domestici. Oltre a essere efficiente, è silenzioso, quindi non emette nessun rumore.

Grazie alla facilità di utilizzo e alle sue funzioni, è definito il miglio rimedio naturale per allontanare le cimici asiatiche e gli altri insetti da casa.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecologico, poiché non usa l’alimentazione a batterie. Ha un raggio d’azione molto ampio di circa 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per ogni giorno della settimana. Protegge la casa, non solo dalla presenza della cimice asiatica, ma anche di altri insetti, quali le scutigere, le blatte, le formiche volanti e i topi.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché cominci a funzionare sin da subito. Si può usare ovunque, anche nella camera dei bambini in maniera vantaggiosa ed efficiente. Le dimensioni sono piccole e compatte per cui è possibile portarlo con sé anche in vacanza.

Ecopest Home non si ordina nei negozi fisici o Internet, ma basta collegarsi direttamente qui per il sito ufficiale del prodotto dove, tramite la compilazione del modulo con i propri dati, si riesce ad attivare la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 da pagare con le modalità come Paypal, la carta di credito o contrassegno, quindi in contanti alla consegna.