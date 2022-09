Cimice asiatica in casa: come allontanarle in modo definitivo

Proprio come le cimici verdi, anche la cimice asiatica, sebbene diversa nella forma e colore, entra in casa, ma i giusti rimedi naturali la allontanano.

Sono diversi gli insetti che possono entrare in casa, ma tra i più comuni, non appena le temperature si abbassano, vi sono le cimici. Tra i vari esemplari, troviamo la cimice asiatica che ha caratteristiche diverse, ma si può allontanare dalle abitazioni in maniera definitiva grazie ai giusti metodi e rimedi qui illustrati.

Cimice asiatica in casa

Sono tra gli insetti più comuni e noiosi del periodo autunnale. Oltre alla classica cimice verde che tutti conosciamo, vi è un altro esemplare che è presente nelle nostre abitazioni. Stiamo parlando della cimice asiatica, che si differenzia per una colorazione maggiormente scura e con antenne e zampe molto lunghe.

Prende questo nome perché originaria dei paesi orientali come Cina, Giappone e Taiwan, presente nelle abitazioni proprio come la specie verde. Si tratta di una specie che può causare seri danni alle coltivazioni di piante da frutto e dei fiori nei vasi, in generale. Non rappresentano un rischio per l’uomo, ma possono risultare alquanto fastidiose.

Causano fastidio soprattutto per il rumore e l’odore che emanano una volta che sono schiacciate o che vengono disturbate. Trovarle in casa è alquanto semplice dal momento che sono solite svolazzare in casa vicino alle fonti luminose. Comunque, proprio come la verde, anche la cimice asiatica si avverte facilmente dal momento che emette uno strano rumore quando si poggia sui soffitti della casa.

Un mobile o un divano, ma anche le fessure o le crepe nei muri sono angoli perfetti in cui questi insetti possono nascondersi. Per questa ragione, è bene fare molta attenzione a controllare tutti questi angoli dai quali possono entrare in casa e infastidire.

Cimice asiatica in causa: cause

Si tratta di un insetto molto piccolo e maleodorante che, con l’arrivo della stagione autunnale e con i primi giorni del mese di settembre, ecco giungere in casa la cimice asiatica. I motivi per cui questo insetto arriva nelle abitazioni sono molteplici. Entra nelle abitazioni perché alla ricerca di un clima caldo e asciutto, anche se riescono a tollerare abbastanza bene il freddo.

Possono spuntare un po’ ovunque: tra le pieghe delle tende, sul terrazzo, ma anche negli angoli delle stanze. Con le temperature che cominciano ad abbassarsi, ecco che questi esemplari cominciano ad abitare la nostra casa. con i mesi autunnali e le temperature che cominciano a scendere, si rifugiano in luoghi caldi e asciutti come gli edifici.

A differenza dei topi o di insetti come le formiche, la presenza in casa della cimice asiatica non è dovuta all’igiene della casa o alla presenza di cibo, ma alla temperatura sia interna che esterna che gioca un ruolo sicuramente importante nella loro presenza in casa. Hanno bisogno di un rifugio, per cui ecco che si trovano in garage, fienili, ecc.

Installare delle zanzariere alle porte e alle finestre che sono i luoghi di maggiore accesso, insieme a sigillare anche buchi e fessure permette di allontanarla evitando che possa entrare in casa. Si può anche optare per un decotto all’artemisia oppure uno spray a base di sapone di Marsiglia da poter spruzzare ogni tanto sulle piante per allontanarle.

Cimice asiatica in casa: miglior rimedio

