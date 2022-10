Cimice asiatica: perché invade le nostre case e come allontanarla

I rimedi naturali, insieme a un buon repellente a ultrasuoni quale Ecopest Home, permettono di allontanare la cimice asiatica dalla casa in modo sano.

L’autunno e il clima freddo del mese invernale spingono alcuni insetti particolarmente sgraditi a entrare in casa per ripararsi. Tra gli ospiti maggiormente di questa stagione, vi è la cimice asiatica che invade le case cercando rifugio e calore. Scopriamo come allontanarla in modo naturale e senza pesticidi.

Cimice asiatica

Come è facilmente intuibile dal nome, la cimice asiatica è un insetto che proviene dalle regioni dell’Asia, ovvero la Corea, il Giappone, Taiwan, ecc. Si è introdotta in Italia a seguito dei trasporti commerciali tra i vari paesi. Solitamente si nasconde tra gli imballaggi e i contenitori di cartone o legno che giungono in Italia.

Uno dei primi esemplari è stato avvistato nel 2012 in provincia di Modena, ma in quest’ultimo periodo, è tornata creando il panico e andando anche a distruggere le coltivazioni e i frutteti di diversi agricoltori. Molto simile alla più nota cimice verde, quindi con la forma a scudo, anche se di dimensioni superiori rispetto all’altra specie Occidente.

A differenza della classica cimice, quella asiatica si differisce per il colore grigio-brunastro con delle macchie bianche di forma triangolare presenti sul dorso. Si ciba di diversi alimenti ed ecco spiegato il motivo per cui alcune colture sono a rischio proprio perché ama nutrirsi dei frutteti e dei prodotti presenti negli orti.

Si adatta ai vari ambienti e circostanze. Inoltre, è un insetto molto prolifico e attivo dal momento che è in grado di deporre fino a un massimo di 500 uova circa. Da luglio a settembre, quindi durante il periodo estivo, gli adulti possono agire e intervenire andando a danneggiare le coltivazioni di piante come melo, ciliegio, ecc.

Cimice asiatica: perché invade la casa

Proprio come la comune cimice verde, anche la cimice asiatica mal sopporta il freddo e le temperature rigide del periodo invernale. Per questa ragione, da ottobre ad aprile, gli esemplari possono trascorrere il tempo al riparo, quindi negli anfratti degli edifici abbandonati o nelle intercapedini delle finestre delle abitazioni.

Sono proprio queste le zone in cui ama nascondersi e in questo modo si spiega la sua presenza nelle nostre abitazioni dove è certa di trovare, non solo un rifugio per i mesi freddi, ma anche calore e tepore, oltre che cibo per potersi nutrire e sopravvivere alle temperature del periodo. Gli inverni miti sono una delle ragioni per cui invade l’ambiente domestico.

In casa trova rifugio in aeree protette, quali le pareti esterne che sono esposte a sud, ma anche i sottotetti o i telai sia delle porte che delle finestre dove entra in letargo per quasi tutto il tempo della stagione. Una presenza che, nelle abitazioni, può causare fastidio agli esseri umani, sebbene sia un insetto innocuo che non punge.

Il cambio di stagione e il clima porta la cimice asiatica a invadere le nostre case e la loro presenza è diventata alquanto massiccia. Per tenerla lontano da casa, si possono adottare alcuni accorgimenti: è necessario agitare e scuotere bene il bucato prima di portarlo in casa in modo che non entri. Si possono anche creare degli infusi a base di aglio da mettere alle finestre o alle porte.

Cimice asiatica: miglior rimedio

