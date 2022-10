Cimice da letto: come evitare di averla in casa

La cimice da letto si insinua nelle camere e agisce durante la notte, ma alcuni consigli e suggerimenti utili possono impedirle di entrare in casa.

Alcuni insetti sono talmente inopportuni e sgraditi che preferiscono agire durante la notte in maniera indisturbata. Tra questi, vi è la cimice da letto che si insinua nelle camera da letto durante la notte. I giusti rimedi e alcuni consigli qui presenti aiutano ad allontanarla in maniera definitiva dall’abitazione.

Cimice da letto

Un insetto che è noto anche come cimice da materasso proprio perché la cimice da letto ama stare nelle stanze e prendere possesso di queste zone della casa. Un insetto piccolissimo, ma infestante che può invadere e giungere nelle camere da letto dell’abitazione, ma anche degli hotel, di soppiatto. Può anche arrivare a pungere provocando sia macchie rosse che prurito.

Durante il giorno rimane nascosta e quasi non la si vede, ma agisce soprattutto di notte quando si dorme dal momento che si nutre del sangue umano. Sono insetti molto piccoli dalla forma ovale e, a differenza della classica cimice che ha un colore verdastro, si caratterizza per una tonalità brunastra per cui riesce anche a mimetizzarsi bene.

In casa tende a spostarsi su pavimenti, soffitti, ma anche le pareti. Vive nelle stanze da letto dove la notte, il momento che predilige, può agire inconsapevolmente. Giunge in casa proprio perché attratta dal calore che si avverte nelle camere la notte e dall’anidride carbonica che l’essere umano esala.

Le punture della cimice da letto non sono pericolose, ma possono arrecare un po’ di fastidio e di arrossamento. In casa è possibile trovarla nelle fessure e cuciture dei materassi, ma anche nelle molle, nei telai del letto, nelle testate, ma anche dietro la carta da parati, i mobili vecchi, ecc. Sono tutti i suoi luoghi e angoli preferiti dove rintanarsi.

Cimice da letto: consigli

Per evitare che la cimice da letto entri in casa, è bene procedere a una serie di metodi e di accorgimenti che ne impediscono l’ingresso nell’abitazione. Prima di tutto, è bene osservare bene le fessure e le intelaiature dei letti, ma anche le testate in modo da rendersi conto se vi siano tracce di questo insetto in casa propria.

Se si torna a casa da un viaggio o da una vacanza, sarebbe bene non aprire la valigia in camera da letto, ma attendere e magari farlo in un ambiente neutro. Bisogna poi controllare bene tutti propri capi e vestiti perché questo insetto può anche trovarsi in alberghi e ospedali. Inoltre, essendo molto piccolo, può infilarsi ovunque.

Si consiglia di fare un controllo periodico dei materassi, delle lenzuola e delle coperte, ma anche dei divani, delle poltrone e delle crepe presenti in casa in quanto la cimice da letto potrebbe nascondersi proprio in queste aree dell’abitazione per poi agire indisturbata durante la notte. Si può scegliere di dormire con il pigiama in modo da evitare di essere punti.

Per evitare che possa entrare in casa, si raccomanda di passare l’aspirapolvere in maniera regolare. Si consiglia di controllare anche i battiscopa, i tendaggi, ma anche le prese delle correnti. Per poterla eliminare, l’uso di prodotti naturali o repellenti a ultrasuoni come Ecopest Home è sicuramente la soluzione maggiormente indicata.

Cimice da letto: miglior rimedio

