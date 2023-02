Cimice dell'olmo: come allontanarla da casa

L'uso di repellenti, insieme a rimedi naturali non nocivi, sono la giusta soluzione per allontanare la cimice dell'olmo che entra in casa dalle finestre.

Ci sono alcuni insetti che entrano in casa e che risultano alquanto fastidiosi e invadenti. Tra le varie specie, vi è la cimice dell’olmo che entra nelle abitazioni per svernare e trovare riparo. Scopriamo insieme come cacciarla da casa con metodi naturali e le ragioni per cui sopraggiunge in modo da evitarne la presenza.

Cimice dell’olmo

Risulta essere un insetto innocuo, piccolo, ma molto invadente, La cimice dell’olmo è una specie di insetto che arriva a una lunghezza di circa 6-7 millimetri di colore bruno con disegni rossi, tipica d alcune regioni come l’Emilia Romagna dove è da sempre presente. Proprio come le altre specie di cimici, non è assolutamente pericolosa o nociva.

Non risulta essere pericoloso o dannoso per gli animali domestici e gli esseri umani, ma è sicuramente fastidiosa dal momento che,non appena è molestata o schiacciata, emana un pessimo odore alquanto sgradevole, proprio come le altre specie ed esemplari. In varie province dell’Emilia Romagna, ma non solo, vi è una presenza alquanto massiccia di questo insetto.

Si chiama cimice dell’olmo proprio perché è presente nelle zone e aree in cui vi sono piantagioni di questo tipo, come strade alberate, boschetti, ecc. Non si tratta di un parassita di questa pianta, ma sicuramente ama sostare e vivere qui, anche se per breve tempo. Si è diffusa rapidamente, non solo in Emilia Romagna, ma un po’ in tutta Italia.

Cimice dell’olmo in casa: cause

Questo insetto, sebbene sia innocuo e non nocivo, entra nelle case per cercare riparo o tepore dalle abitazioni soprattutto durante la fase invernale quando giunge per svernare. Infatti, non appena le giornate cominciano a essere più belle con le temperature miti e con il sopraggiungere della primavera, ecco che abbandona le abitazioni per andare a sostare sull’olmo, da cui prende il nome.

Non appena adulta, sverna nelle case soprattutto in luoghi riparati e remoti. Infatti, questo insetto si trova all’interno dei rotolanti delle finestre, nelle fessure, dei muri o infissi delle case, ma è anche possibile trovarle nei letti. Si trova anche vicino alle porte o alle finestre e nei giardini accanto a piante come appunto l’ìolmo.

Una volta diventati adulti, gli insetti di questa specie risultano essere alquanto fastidiosi dal momento che vanno a infestare e invadere sia le case che gli edifici in grande numero. Solitamente la presenza della cimice dell’omo va da gugno a settembre proprio quando le temperature sono più miti e meno fredde.

Durante la fase autunnale, quando gli insetti cominciano a cercare degli habitat in cui svernare, ecco che le case sono considerate il luogo ideale dove hanno la possibilità di entrare tramite crepe o fessure oppure finestre e porte, magari con guarnizioni scadenti. Qui si posano nei davanzali, lungo le finestre, ma anche le pareti o dietro ai soffitti.

Cimice dell’olmo: miglior rimedio

Per allontanare la cimice dell’olmo sono diversi i rimedi e le soluzioni che è possibile adottare. Alcuni di questi rimedi non sono considerati particolarmente efficaci e duraturi nel tempo. Per questo, il miglior repellente attualmente disponibile è Ecopest Home, un dispositivo che aiuta ad allontanarle immediatamente senza causare danni o problemi.

Per eliminarla, evitando l’uso di prodotti come insetticidi e pesticidi che sono dannosi, vi sono delle soluzioni alternative da adottare. La migliore soluzione, per la sua efficacia, è un repellente naturale come Ecopest Home che dona risultati utili e significativi nei confronti di questi insetti.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo innovativo e all’avanguardia dalle dimensioni contenute, quindi non ingombrante. Un dispositivo che si basa sulla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per allontanare questi insetti e anche altri da casa. Questo repellente funziona molto bene anche con le cimici, le scutigere, compreso i roditori.

Aiuta a proteggere sia gli animali domestici che gli esseri umani da ogni sorta di insetto che potrebbe entrare in casa in qualsiasi momento rendendo così l’ambiente più ospitale e a prova di parassiti e insetti. Fornisce una protezione completa per tutto il raggio agendo su un raggio d’azione molto ampio di circa 250 metri quadrati.

Ecologico, poiché non usa batterie che possano inquinare. Silenzioso dal momento che non emette suoni e inodore quindi evita di emanare cattivi odori che possano infastidire. Si collega semplicemente alla presa di corrente per cominciare a manifestare tutti i benefici sin da subito. Una soluzione economica e valida, come dimostrano anche le opinioni dei consumatori.

Ecopest Home è ordinabile solo sul sito ufficiale del prodotto (cliccando qui), quindi non nei negozi o Internet, garantendo così l’esclusività e originalità. Si compila il form con le proprie generalità approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.