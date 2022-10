Cimice verde: perché infesta le case e come allontanarla senza veleni

La cimice verde è tra gli insetti più comuni, ma il dispositivo migliore a ultrasuoni la scaccia definitivamente senza pesticidi o insetticidi.

Tra i tanti animaletti che possono infestare la propria casa in questo periodo dell’anno, vi è sicuramente la cimice verde che è fastidiosa, non tanto per pericolo, quanto per l’odore che emana quando viene minacciata o disturbata. Un insetto che si allontana con i giusti rimedi e soluzioni naturali qui presentati.

Cimice verde

Un parassita molto presente nel periodo autunnale, quindi nei mesi tra gli inizi di settembre e sino alla fine dell’inverno. I mesi autunnali e invernali sono sicuramente contraddistinti dalla presenza della cimice verde in casa. Nel momento in cui vengono disturbate o schiacciate, emana un pessimo odore.

Si pensa sia originaria dell’Etiopia, ma è diffusa un po’ in diverse regioni subtropicali e tropicali ed è presente anche nelle zone temperate. Un insetto di questo tipo può causare problemi sia alle colture che ai tessili, ma risulta assolutamente innocua per l’essere umano per cui non si rischiano danni nel caso si venisse in contatto.

Si contraddistingue per una forma a scudo e un colore verde, appunto, che può diventare brunastro quando le temperature cominciano a essere più fresche. Ha una lunghezza di circa 13 millimetri. La cimice verde è sicuramente la più classica tra le varie specie, ma ci sono anche eccezioni il cui colore varia dal rosso al bruno sino al marrone.

Un insetto presente non solo in Europa, ma anche in Italia e in diverse penisole e isole maggiori. Presente in diverse piante, arbusti quali il nocciolo e la quercia. Trascorre i mesi invernali tra le foglie secche e le siepi o in casa dove passa il suo tempo in attesa della primavera e di temperature più miti e accoglienti.

Cimice verde: come entra in casa

Nei mesi autunnali è sicuramente l’insetto maggiormente comune e, complice le basse temperatura e il clima rigido, sicuramente entra in casa per trovare riparo e un luogo accogliente per proteggersi dai primi freddi che cominciano a farsi sentire. Come tutti gli insetti, giunge in casa dall’esterno attraverso de punti d’accesso.

Le finestre o anche dei punti lungo le pareti o le crepe nei muri sono sicuramente i luoghi da dove la cimice verde può entrare nelle abitazioni. Un altro dei modi per cui arriva in casa è la luce e le fonti luminose dove va a posarsi per trovare rifugio e accoglienza, oltre che tepore e calore dai freddi autunnali.

Può anche entrare e giungere nelle abitazioni a causa del bucato e dei panni che sono stesi ad asciugare. In questo caso, tende a posarsi sui vestiti e gli indumenti stesi: quando si raccoglie il bucato sarebbe bene cercare di scuoterlo in modo da scacciare e allontanare questo insetto. Può arrivare da piccole fessure ed è in grado di mimetizzarsi molto bene.

Dal momento che le finestre, le crepe e anche gli infissi sono i maggiori punti di ingresso per la cimice verde, è utile sigillare queste zone con del silicone o dello stucco oppure utilizzando delle nuove guarnizioni o dei paraspifferi, soprattutto se gli infissi risultano vecchi e danneggiati.

Cimice verde: come eliminarla in modo sicuro senza pesticidi

Per eliminare in maniera definitiva la cimice verde dalla propria abitazione, insieme ai rimedi naturali è utile usare e collegare alla presa di corrente un dispositivo repellente che emette ultrasuoni.

Un repellente che emette ultrasuoni, inudibili all'orecchio umano, ma per cui questo insetto, insieme ad altri, evita di avvicinarsi alla propria casa. Ha dimensioni contenute e compatte, non è ingombrante. Un prodotto innovativo, sicuro per la famiglia e gli animali domestici garantendo così un ambiente sereno e tranquillo senza puzza di veleni e pesticidi.

Proprio grazie alle sue funzioni, è definita come una soluzione naturale contro la cimice verde.

Silenzioso, quindi non fastidioso per nessuno. Si può posizionare in qualsiasi stanza della casa, compreso la stanza dei bambini. L'alternativa maggiormente efficace ai veleni e ai pesticidi che sono dannosi. Copre una superficie di 250 metri quadrati per una protezione quotidiana di 24 ore.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa della corrente e non necessita di altri prodotti per funzionare. Ecologico, infatti non usa batterie, quindi protegge anche l'ambiente. Protegge, non solo dalla cimice verde, ma anche da altri insetti che sono tipici in questo periodo, quale le formiche, le blatte, compreso i topi.

